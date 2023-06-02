В пятницу, 2 июня, в Украине продолжается уже 464-й день войны с Россией.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

2 июня

11.50 В Киеве и области в результате ночных обстрелов была повреждена энергосистема и отключались линии электропередач, сообщает Укрэнерго.

Сейчас система работает стабильно и дефицита электроэнергии нет.

Также в Донецкой области РФ ударила по объекту генерации, из-за чего была обесточена шахта.

11.30 Россия после вчерашнего рейда РДК в Белгородскую область оказалась перед дилеммой: укреплять оборону в своих приграничных районах или позиции в оккупированной Украине, сообщает британская разведка.

При этом РФ, вероятно, сумела более успешно сдержать вчерашний рейд, чем предыдущий.

Для этого, по заявлению самого Минобороны РФ, был развернут весь комплекс боевых средств, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А ("Солнцепек").

10.50 Страны НАТО исчерпали свои запасы боеприпасов, заявил генсек Альянса Столтенберг в интервью Bloomberg.

В связи с этим он призывает страны-члены блока как можно скорее увеличить свои расходы на Альянс до минимум 2% ВВП и подписать больше контрактов с оборонными компаниями.

«Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство. На данный момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину — это не устойчивый путь, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели», — сказал Столтенберг.

10.30 В РФ сообщают, что в результате ночной атаки беспилотниками по Курску поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов. Без пострадавших.

10.20 Торецк ночью подвергся удару - попали в школу, где находился Пункт несокрушимости, сообщает губернатор. Два человека получили ранения.

10.05 Фото полиции Киевской области после сегодняшней ночной атаки РФ.

09.50 В восточных регионах объявлена воздушная тревога.

09.35 Воздушные силы сообщают уточненную информацию по ночной атаке Киева.

По последним данным, были уничтожены 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон. Ранее Генштаб сообщал про 15 ракет и 18 "Шахидов".

Дроны летели поздно вечером с юга по руслу Днепра, используя рельеф местности. А в 3.00 ночи в Украину с севера залетели крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные из Каспия авиацией. Они маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение украинскую ПВО.

Все 15 ракет и 21 дрон были уничтожены.

09.05 В Киевской области в результате ночной атаки РФ есть пострадавшие. Среди них 11-летний ребенок и 68-летний мужчина, которого госпитализировали и прооперировали.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Также из-за падения обломков были повреждены пять частных домов, в двух возникли пожары. Повреждены несколько автомобилей.

08.35 В РФ сообщают, что ПВО над Курском этой ночью сбивало воздушные цели.

Российские телеграм-каналы пишут, что было сбито восемь дронов. Предварительно есть повреждения домов на двух улицах.

08.10 Данные по потерям РФ в Украине по состоянию на 2 июня.

08.05 Русские добровольцы" не пытались установить контроль над Белгородской областью ни 1 июня, ни 22 мая.

Такой вывод делает американский "Институт изучения войны", комментируя вчерашние заявления РДК.

Размеры атаковавших границу соединений - до роты - говорят о том, что это классический рейд, как он описан в американской военной доктрине.

"Рейды, согласно доктрине армии США, представляют собой мелкомасштабные штурмовые операции, предполагающие быстрое проникновение на вражескую территорию с целью получения информации, разгрома вражеских сил или уничтожения объектов. Рейды заканчиваются запланированным уходом из узко определенной целевой области и не направлены на установление долгосрочного контроля над территорией", - пишет "Институт".

07.50 Предварительно этой ночью противник запустил по Украине 15 крылатых ракет и 18 "Шахидов" - все цели были уничтожены, заявляется в утренней сводке украинского Генштаба.

07.30 Ночью под ударом РФ был Никопольский район Днепропетровской области.

В полночь город обстреляли снарядами из тяжелой артиллерии.

Обошлось без жертв. Территорию обследуют спасатели.

07.10 Также по Киеву была информация о падении обломков на проезжую часть в Дарницком районе, но она не подтвердилась.

07.00 Сегодня ночью Киев подвергся новой массированной воздушной атаке.

Как сообщает Киевская городская военная администрация. На этот раз атака была комбинированной – дронами и крылатыми ракетами одновременно.

"Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно по разным направлениям Киев атаковали БпЛА, по предварительным данным – баражирующие боеприпасы "Shahed", - заявляет КГВА.

По ее информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг Киева силами ПВО были обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей разного типа.

"Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. Данные оперативного строительства собираются и уточняются", - заявил Сергей Попко, начальник КГВА.