Немецкий оружейный концерн Rheinmetall в этом году не сможет поставить Украине танки Leopard из собственных запасов.

Об этом сообщил глава компании Армин Паппергер в интервью Bild.

По его словам, у компании есть около 110 танков, включая 22 машины типа Leopard 2, которые можно подготовить к эксплуатации и доставить в Украину.

"Однако мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько миллионов евро", - сказал Паппергер.

На ремонт танков потребуется время, поскольку их необходимо переоборудовать.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о планах передать до конца года более 100 восстановленных танков Leopard 1A5. Также он сказал, что Германия не сможет заменить Украине каждый танк, потерянный в ходе наступления.

Незадолго до его заявления заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник призвал Германию передать больше танков Leopard 2 и другой бронетехники для контрнаступления ВСУ. Он считает, что Берлин может безболезненно выделить втрое больше танков Leopard 2, поскольку запасы Бундесвера составляют 300 танков.