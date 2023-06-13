Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не сможет заменить Украине каждый танк, потерянный в ходе наступления.

Об этом сообщает NTV.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который теряется сейчас, но то, что мы делаем, это продолжаем поставлять восстановленные танки Leopard 1A5 с июля. И до конца года их будет более 100", - заявил Писториус.

Ранее западные СМИ писали, что Украина понесла значительные потери в бронетехнике и живой силе, пытаясь штурмовать хорошо укрепленные российские позиции в Запорожской области.

Напомним, вчера заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник призвал Германию передать больше танков Leopard 2 и другой бронетехники для контрнаступления ВСУ. Он считает, что Берлин может безболезненно выделить втрое больше танков Leopard 2, чем сейчас (18 единиц), поскольку запасы Бундесвера составляют 300 танков.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

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