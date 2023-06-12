Украинская армия продвинулась еще на 250-700 метров под Бахмутом.

Об этом сообщил 12 июня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Продолжаются позиционные бои. Враг пытается безрезультатно контратаковать. За сутки произошло в общей сложности три боестолкновения на этом направлении. Мы продолжали контратаковать там, где были возможности, и на флангах прошли от 250 до 700 метров, сдвинув врага", - сказал он.

Ранее Череватый сообщал, что ВСУ продвигаются под Бахмутом, пользуясь моментом ротаций у россиян и тем, что они перестраивают свою оборону.

А замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что на Бахмутском направлении удалось продвинуться на 250 метров в районе Берховского водохранилища.

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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