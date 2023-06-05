ВСУ вошли в Берховку на северо-западе от Бахмута, сообщил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в понедельник, 5 июня.

Он заявил, что часть территории этого населенного пункта уже контролирует украинская армия. Официальных подтверждений этому пока не поступало.

Село было захвачено "вагнеровцами" в феврале. Таким образом, они перерезали прямую дорогу из Бахмута в Славянск.

В мае, после контрудара украинской армии на флангах, россияне отошли к Берховскому водохранилищу - "с целью повышения устойчивости обороны", как заявили в минобороны РФ. Этот водоем находится южнее Берховки.

Напомним, что на прошлой неделе командование украинской армии заявило, что ВСУ взяли паузу в наступлении на флангах к западу от Бахмута.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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