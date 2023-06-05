В понедельник, 5 июня, из разных источников продолжает поступать информация о наступательных действиях ВСУ на южном участке фронта в Донецкой области.

Российские телеграмм-каналы пишут, что ВСУ сегодня вновь ведут наступление на так называемом Времьевском выступе, около Новодонецка и в районе Угледара. При этом пишут, что ВСУ смогли вклиниться в оборону российских войск до 400-500 метров. Минобороны РФ ночью заявляло, что все атаки на южнодонецком направлении были отбиты.

Также российские телеграм-каналы и минобороны РФ публикуют видео, как утверждается, с подбитой украинской техникой на данном участке фронта.

В Украине же наступательных действий не подтверждали. Армейское Управление стратегических коммуникаций с утра выпустило заявление, что любые российские данные о контрнаступлении ВСУ могут быть фейком.

При этом украинский военный эксперт Сергей Згурец также считает, что ВСУ пошли в наступление на юге Донецкой области.

"Есть информация, которая касается продвижения 31-й механизированной бригады на 3 км в глубь оккупированной противником территории между Запорожской и Донецкой областями на стыке двух российских группировок. И это усложняет врагу управления своими силами", — сообщил Згурец.

По его мнению, это разведка боем, целью которой является ввести противника в заблуждение.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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