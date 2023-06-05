Российские телеграм-каналы сообщают о новой попытке прорыва ВСУ на юге Донецкой области.

По их данным, бронегруппа из порядка 30 машин сегодня с утра пытается войти в село Новодонецкое между Великой Новоселкой и Угледаром.

Один из командиров т.н "ДНР" Ходаковский заявил, что ВСУ пока "сопутствует успех", поскольку на рубеж атаки украинская техника смогла выйти незаметно. В Украине этих данных не подтверждали.

Также представитель российских "властей" Запорожской области Рогов подтверждает новые бои а районе Времьевского выступа.

По его словам, активные боевые действия возобновились около 4 часов утра.

ВСУ, по его заявлениям, "подошли к попытке прорыва более масштабно и организованно. Идёт бой".

При этом Управление стратегических коммуникаций ВСУ призвало не верить информации о подбитой украинской технике, погибших и пленных.

Ведомство сообщило, что ожидает из РФ поступления "недостоверной информации о контрнаступлении".

"Российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику погибших и пленных. А также другие фейковые материалы", - заявили в Страткоме.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.