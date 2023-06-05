В понедельник, 5 июня, в Украине продолжается 467-й день войны с Россией.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

5 июня

12.09 Проверки укрытий проходят не только в Киеве, но и по всей Украине. МВД сообщает об их результатах.

Обследовано больше 50 тыс. укрытий (79%):

- 4679 (9% от проверенных) оказались закрытыми;

- 11644 (23% от проверенных) – не пригодны к использованию.

11.57 Премьер Бельгии Александр Де Кроо подтвердил, что поручил провести расследование на предмет использования переданного Украине оружия бельгийского производства участниками рейда в Белгородскую область, пишет Reuters.

«Наше министерство обороны и его разведывательные органы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы выяснить, что именно произошло. Европейское оружие поставляют в Украину при условии, что его будут использовать на украинской территории для защиты этой территории. И у нас строгий контроль, чтобы убедиться, что это так», — заявил бельгийский премьер в эфире Radio 1.

11.25 Продолжает из разных источников поступать информация о наступательных действиях ВСУ на южном участке фронта в Донецкой области.

Российские телеграмм-каналы пишут, что Украина сегодня вновь ведет наступление на так называемом Времьевском выступе, около Новодонецка и в районе Угледара. При этом пишут, что ВСУ смогли вклиниться в оборону российских войск до 400-500 метров. Минобороны РФ ночью заявляло, что все атаки на южнодонецком направлении были отбиты.

Также российские телеграм-каналы и минобороны РФ публикуют видео, как утверждается, с подбитой украинской техникой на данном участке фронта.

Украина наступательных действий не подтверждала. Армейское Управление стратегических коммуникаций с утра выпустило заявление, что любые российские данные о контрнаступлении ВСУ могут быть фейком.

При этом украинский военный эксперт Сергей Згурец также считает, что ВСУ пошли в наступление на юге Донецкой области.

"Есть информация, которая касается продвижения 31-й механизированной бригады на 3 км в глубь оккупированной противником территории между Запорожской и Донецкой областями на стыке двух российских группировок. И это усложняет врагу управления своими силами", — сообщил Згурец.

По его мнению, это разведка боем, целью которой является ввести противника в заблуждение.

11.20 Украина не будет использовать истребители F-16 в ходе летнего контрнаступления, заявил министр обороны Резников в интервью японскому изданию NHK.

Он сказал, что Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой.

Он говорит, что F-16 не изменят ситуацию этим летом, а для подготовки пилотов потребуется время.

Также Украине еще предстоит договориться с партнерами об обеспечении инженеров и технического персонала для техобслуживания и ремонта самолетов.

10.55 В Белгородской области ночью был пожар на энергетическом объекте, сообщает губернатор Гладков. По данным пабликов, горела подстанция недалеко от Болховца.

10.40 Ситуация с убежищами в Киеве - критическая, заявил министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Проверена уже треть укрытий города (1849 объектов) и половина из них оказалась не готова к приему посетителей:

- 13% (242 укрытия) не смогли открыться и принять комиссию;

- 32% (596 помещений) не готовы к использованию;

- 55% (1011 помещений) готовы к использованию.

09.53 Херсон этой ночью подвергся мощному обстрелу из РСЗО, сообщает прокуратура.

Обошлось без погибших и пострадавших, но повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили местных жителей.

08.55 Управление стратегических коммуникаций ВСУ призвало не верить информации о подбитой украинской технике, погибших и пленных.

Также ведомство ждёт из РФ "недостоверной информации о контрнаступлении".

"Российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику погибших и пленных. А также другие фейковые материалы", - заявили в Страткоме.

08.40 В РФ сообщают, что на трассу М3 "Украина" в Калужской области РФ упали два беспилотника.

Устройства не сдетонировали, но дорога сейчас перекрыта и налажен объезд. Фото дронов публикуют российские паблики.

08.30 Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал результаты проверки укрытий Киева по состоянию на сегодняшнее утро.

По беспрепятственному доступу - попасть можно в 90% укрытий (недоступными оказались 10%).

Что касается состояния укрытий, то в удовлетворительном состоянии находятся 63% укрытий (в неудовлетворительном 37%)

Всего проверили более 1600 укрытий комиссией в составе ГСЧС, полиции, представителей райгосадминистраций и служб города во всех районах Киева.

В прошлом и в этом году город выделил районам в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство укрытий. Проверка продолжается.

08.25 Тревога расширяется на север и на южные области.

08.20 Российские телеграм-каналы пишут о новой попытке прорыва ВСУ на юге Донецкой области.

По их данным, бронегруппа из порядка 30 машин сегодня с утра пытается войти в село Новодонецкое между Великой Новоселкой и Угледаром.

В Украине этих данных не подтверждали.

07.50 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро:

1. За прошедшие сутки ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА "Shahed". Были уничтожены четыре из шести крылатых ракет и шесть из восьми БпЛА.

2. Всего за прошедшие сутки силы РФ нанесли 14 ракетных и 40 авиа ударов, 51 обстрел из РСЗО.

3. Основные усилия россияне сосредоточили на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки там произошло 29 боевых столкновений.

4. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. На Лиманском направлении россияне атаковали в районе Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении - в направлении Ивановского. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил, но нанес авиационный удар. На Марьинском направлении ВСУ отразили все атаки.

07.40 Тревога на востоке Украины.

07.15 Ночью россияне дважды обстреляли Никополь в Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Повреждена церковь, частное предприятие и девять жилых домов. Люди целы.

07.00 В Кремле отсутствует понимание, как реагировать на рейды подразделений "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородской области. В результате это вызывает хаос в информпространстве, рост волнений и критики.

Об этом сообщают эксперты Института изучения войны (ISW.)