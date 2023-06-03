Воюющие на стороне Украины россияне из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые вторглись на территорию Белгородской области, использовали западное вооружение. А именно - четыре тактические машины MRAP, предоставленные Украине США и Польшей, и стрелковое оружие.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.

"Использование оружия НАТО для нападения на Россию вызывает сомнения в контроле Киева над этим оружием", - пишет издание.

Согласно фотографиям, проверенным The Washington Post, бойцы также несли винтовки производства Бельгии и Чехии - и по крайней мере одно противотанковое оружие АТ-4, широко используемое в войсках США и Запада.

Речь о винтовке CZ Bren чешского производства и бельгийской FN SCAR.

"Недавний рейд в Россию показывает, как техника может переходить из рук в руки непредсказуемым образом, создавая проблемы с контролем, которые, похоже, мало кто в Вашингтоне и Киеве готов признать", - говорится в статье.

Координатор легиона "Свобода России" Илья Пономарев заявил, что западную технику российские добровольцы отбили у россиян, но "Пономарев не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения", пишет издание.

Что же до бельгийского и чешского оружия, то поставки аналогичных образцов украинской армии имели место. По словам двух американских добровольцев, служащих в Украине, винтовки Bren и SCAR обычно раздаются украинским солдатам и добровольцам из-за рубежа, говорится в публикации.

Ранее американский "Институт изучения войны" сообщал, что "русские добровольцы" не пытались установить контроль над Белгородской областью ни 1 июня, ни 22 мая, несмотря на декларируемую ими цель захвата территории России. Размеры атаковавших границу соединений - до роты - говорят о том, что это классический рейд, как он описан в американской военной доктрине.

"Страна" также разбиралась, что значат обстрелы Белгородской области и какие будут последствия.