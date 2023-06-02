Приграничные районы РФ в последнюю неделю подвергаются массированным обстрелам. Особенно достается Белгородской области и городу Шебекино. Там много прилетов по жилым домам и по промышленным предприятиям.



Активизация обстрелов началась после рейда с украинской территории в Белгородскую область. По официальной версии Киева, рейд совершили отряды россиян, которые воюют на стороне Украины: "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России".



Украина причастность ВСУ к обстрелам российской территории в границах 1991 года почти никогда с начала войны не подтверждала. Не подтверждает и сейчас.



"РДК" же говорит, что ведет огонь по "позициям российских войск" на приграничной территории.



По заявлениям РФ, обстрелы ведут ВСУ. При этом в российских телеграм-каналах преобладает точка зрения, что эти обстрелы, как и рейды "РДК" в Белгородскую область, имеют не военное, а информационно-психологическое значение и цель их двоякая. С одной стороны – вызвать деморализацию российского общества, подорвав его доверие к власти и армии, которые, получается, не могут защитить свое собственное население, а также подстегнуть рост антивоенных и, в целом, протестных настроений. С другой стороны – на этом фоне побудить российское командование перебросить на границу дополнительные резервы, тем самым ослабив оборону на других участках фронта накануне ожидаемого наступления ВСУ.



В таком ключе ситуацию, в основном, комментируют и спикеры, близкие к российской власти. В том числе и поэтому тема обстрелов приграничья вплоть до недавнего времени особо в информпространстве России не акцентировалась. Но полностью ее игнорировать Кремль, естественно, не может. Об обстрелах говорят все больше. При этом для защиты протяженной границы и эффективной контрбатарейной борьбы нужны довольно крупные силы, которые для РФ с других участков фронта перебрасывать сейчас рискованно.



Какое решение в итоге примут российские власти, увидим в ближайшее время. Не исключено, что Кремль попытается использовать ситуацию, чтобы объявить, например, новую волну мобилизации, о необходимости которой в околовоенных кругах РФ говорят все чаще. Однако российские власти на этот шаг не решаются из-за опасений роста недовольства в обществе. Но теоретически обострение ситуации на границе может стать поводом, чтобы вновь запустить процесс.

Хотя Кремль может избрать и другую тактику: приучать общество к мысли, что идет тяжелая война с НАТО и жертвы неизбежны, а потому нужно быть всегда готовым к тому, что может где-то прилететь снаряд или дрон, а часть территории превратится в зону боевых действий. И таким образом готовить страну к длительной войне в расчете на то, что рано или поздно Украина и Запад будут вынуждены согласиться с условиями мира Москвы.

Напомним, сегодня в результате обстрела участка автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области РФ погибли две женщины. Ранены двое мужчин, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Шебекино после прилета возник пожар на предприятии, сгорели десять авто.