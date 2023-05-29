С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, не менее пяти украинских ДРГ заходили в Белгородскую область РФ.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире российского ТВ.

"Мы живём в условиях фактически войны. Нравится кому – не нравится, а она идёт", – признал Гладков.

Ранее украинская разведка рассказала об итогах рейда РДК в Белгородскую область. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что российскими "добровольцами" была собрана важная информация для украинской разведки, а весь мир понял, что "король голый".

По итогам последних событий в украинской разведке заявили, что масштабы операций "РДК" на территории РФ могут быть расширены.

А уже вскоре после этого в Брянской области заявили об атаке на автомобиль Минобороны РФ и прорыве "украинской ДРГ". Другие российские телеграмм-каналы писали, что никаких боев и "прорыва ДРГ" не было, а слух прошел среди местных из-за поражения дроном машины военных.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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