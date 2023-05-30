В Белгородской области был обстрелян пункт временного размещения мирных жителей, эвакуированных из Шебекинского городского округа. В результате обстрела есть погибшие и раненные.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Чиновник возложил ответственность на Вооружённые силы Украины. Он заявил, что погиб охранник пункта, еще два человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

"Три прямых попадания в санатории пришлись на жилой и административный корпус, а также на территорию проходной. Пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла. Посечены и два легковых автомобиля", - написал Гладков.

Фото последствий обстрела пункта временного размещения в Белгородской области РФ публикуют местные паблики.

Ранее губернатор Гладков сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину не менее пяти украинских ДРГ заходили в Белгородскую область РФ.

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