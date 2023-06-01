Министерство обороны РФ прокомментировало заявления добровольческих формирований, воюющих на стороне Украины, о прорыве границы в Белгородской области.

Заявления приводят российские СМИ.

Как отметили в ведомстве, "попытка вторжения украинских формирований" отбита.

"Около трех часов утра украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения в Белгородскую область. Все три атаки отражены. Нарушения границы не было", - заявило министерство под управлением Сергей Шойгу.

В Минобороны РФ добавили, что якобы при отражении атак были убиты более 30 человек.

Напомним, сегодня из Белгородской области поступала противоречивая информация о прорыве в регион "Русского добровольческого корпуса". Российские военные телеграм-каналы написали о "попытке прорыва ВСУ" в районе Шебекино Белгородской области и о том, что в этом районе идет танковый бой. А оперативный штаб Белгородской области отрицал прорыв сил ВСУ в регион.

В последнее время в Белгородской области неспокойно. Так, 27 мая в поселке Майский на Белгородчине упал беспилотник. Был поврежден фасад здания местного миграционного центра.

А 22 мая "Русский добровольческий корпус" совершил прорыв в область.

После этого власти Белгородской области заявили, что создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, в которые входят около трех тысяч человек. В регионе рассматривают варианты для их вооружения.