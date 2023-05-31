В РФ сообщили об обстреле Белгородской области и атаке БПЛА в Краснодарском крае
В РФ сообщили об обстреле Шебекино в Белгородской области.
Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.
"Обстрел Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже" - написал он ночью.
Утром появились фото, как сообщается, с последствиями обстрела Шебекино.
Также в Краснодарском крае РФ сообщают об атаке беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу сегодня ночью. Там произошло возгорание. Загорелась одна из установок по перегонке мазута.
Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне .
Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге подводил итоги вчерашего дня.