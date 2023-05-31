В РФ сообщили об обстреле Шебекино в Белгородской области.

Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

"Обстрел Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже" - написал он ночью.

Утром появились фото, как сообщается, с последствиями обстрела Шебекино.

Также в Краснодарском крае РФ сообщают об атаке беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу сегодня ночью. Там произошло возгорание. Загорелась одна из установок по перегонке мазута.

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне .

Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.

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Олеся Медведева в своем блоге подводил итоги вчерашего дня.