В четверг, 1 июня, из Белгородской области поступает противоречивая информация о прорыве в регион "Русского добровольческого корпуса".

Российские военные телеграм-каналы пишут о "попытке прорыва ВСУ" в районе Шебекино Белгородской области и о том, что в этом районе идет танковый бой.

Официально эта информация не подтверждена. Визуальных подтверждений тоже нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ночью Шебекино снова было под обстрелом. Также сработала ПВО над Белгородом.

"Русский добровольческий корпус" заявил, что снова "ведет бои" на территории РФ.

На опубликованном видео один из его бойцов заявляет, что "скоро покажутся окраины Шебекино". Это у границы с Украиной в Белгородской области.

При этом оперативный штаб Белгородской области отрицает прорыв сил ВСУ в регион. Но пишет, что "слышны звуки боя".

"Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет", - говорится в заявлении штаба.

Губернатор Белгородской области Гладков также опровергает прорыв с территории Украины.

"Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел", - заявил он.

При этом, по его словам, ведется эвакуация жителей приграничных территорий. К их домам подгоняют спецтехнику.

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