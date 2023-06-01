В четверг, 1 июня, в Украине продолжается уже 463-й день войны с Россией.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

1 июня

10.45 Видео общения Кличко с киевлянами.

10.40 Отбой тревоги в Киеве.

10.30 Во время пресс-конференции Кличко журналистам, на него начали кричать местные жители и жаловаться, что проблема с тем что бомбоубежища постоянно закрыты существует уже давно.

По словам мэра в этом районе погибло трое взрослых и один ребенок. Кличко также заявил, что по одним данным бомбоубежище было открыто, а по другим, что оно было закрыто.

"Сейчас следователи пытаются установить, было открыто или закрыто бомбоубежище так как центральные двери полностью выбиты ударной волной. Но следователи СБУ пытаются это выяснить",- заявил Кличко.

Кличко также добавил, что ответственность за бомбоубежища лежит на главах административных районов и руководителей тех мест где непосредственно расположены укрытия.

10.25 Воздушная тревога объявлена в трех областях.

10.20 ЮАР рассматривает возможность переноса саммита БРИКС в Китай, чтобы не арестовывать фигуранта расследования МУС Путина, пишет Reuters.

По данным СМИ, рассматриваются разные варианты выхода из ситуации, а окончательное решение примут после того, как РФ определится - будет ли Путин присутствовать на саммите.

Пока в Кремле лишь заявляли, что РФ примет участие в саммите "на надлежащем уровне".

10.17 Снова тревога в Киеве. Уже вторая за это утро.

10.10 Центральные двери в поликлинику в Деснянском районе Киева, где от обломков погибли трое человек, оказались выбиты ударной волной, сообщает корреспондент "Страны".

Сейчас следователи пытаются установить, был ли закрыт центральный вход.

По заявлениям следователей, когда на место удара приехали спасатели, в укрытии находились люди. И сейчас трудно понять, как они туда попали.

На место приехал мэр Киева Виталий Кличко. Главный у него вопрос, почему было закрыто бомбоубежище.

09.55 "Легион Свобода России" публикует видео, как заявляется, у границы с РФ - то есть, на территории Украины.

"Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России", - говорит вооруженный мужчина на ролике.

За ним видна военная техника - преимущественно транспорт.

09.50 Пригожин заявил, что сегодня, 1 июня, основная часть «вагнеровцев» вышла из Бахмута в тыл.

Остальные, по его словам, выйдут до 5 июня.

Подтверждений со стороны минобороны РФ о том, что «вагнеровцы» уходят из Бахмута и их заменяет регулярная российская армия пока нет.

09.25 После ночной ракетной атаки в Киеве власти отменили все мероприятия ко Дню защиты детей (отмечается ежегодно 1 июня).

09.10 Видео укрытия в киевской больнице №3, куда не смогли попасть люди во время обстрела и погибли. Как сообщают очевидцы, сейчас убежище открыли, срезав замок. При этом другие выходы из подвала намертво закрыты.

09.05 Губернатор Белгородской области Гладков также опровергает прорыв с территории Украины.

"Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел", - заявил он.

При этом, по его словам, ведется эвакуация жителей приграничных территорий. К их домам подгоняют спецтехнику.

08.40 Данные спасателей по последствиям атаки в Киеве.

Деснянский район: в результате падения обломков ракеты повреждено здание детской поликлиники и близлежащие жилые дома. Во время ликвидации последствий были травмированы 10 человек, среди которых 1 ребенок, а также обнаружены тела 3 человек.

Днепровский район: падение обломков ракеты на 5-этажное недействующее офисное здание, во внутреннем дворе произошло возгорание припаркованного автомобиля. До прибытия пожарных подразделений были госпитализированы 2 пострадавших.

08.30 В поликлинику в Деснянском районе Киева выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Он напомнил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые находятся на карте города и должны работать.

Все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня.

08.25 Воздушные силы ВСУ уточняют информацию Генштаба: сбито

7 ракет "Искандер-М" и 3 "Искандер-К" (крылатые).

При атаке такими ракетами "времени на то, чтобы спрятаться в укрытие, не так много".

Запуски шли с северного направления – Брянская область России.

"К сожалению, в результате противовоздушного боя есть погибшие и раненые, среди них – дети", - говорится в заявлении.

08.19 "Русский добровольческий корпус" заявляет, что снова "ведет бои" на территорию РФ.

На опубликованном видео один из его бойцов заявляет, что "скоро покажутся окраины Шебекино". Это у границы с Украиной в Белгородской области.

08.12 Тревога в приграничных с Беларусью западных областях Украины.

Мониторинговые паблики пишут об активности тактической авиации на территории РБ.

08.05 Мужчина, чья жена погибла при ракетной атаке на Киев, рассказывает, что убежище, куда они бежали, было закрыто.

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытия просто не открыли и все. Люди стучали и в тот момент прилетело", - говорит он.

07.55 Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

1. Ночью РФ снова применила ракеты комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области. Предварительно 10 из 10 ракет были уничтожены.

2. Всего за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из РСЗО.

3. РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки ВСУ там отразили 21 атаку.

4. Оккупанты продолжают превращать временно захваченный Энергодар Запорожской области в военно-логистическую базу. Так, завод "Нестандартного оборудования и трубопроводов" используется захватчиками для ремонта военной техники, а завод "Специальных конструкций" и "Домостроительный комбинат" оккупанты превратили в состав военной техники, оружия и боеприпасов.

07.47 Российские военные телеграм-каналы пишут о "попытке прорыва ВСУ" в районе Шебекино Белгородской области. И что в этом районе идет танковый бой.

Официально эта информация не подтверждена. Визуальных подтверждений тоже нет.

Губернатор Гладков сообщил о том, что ночью Шебекино снова было под обстрелом. Также сработала ПВО над Белгородом.

07.45 Отбой тревоги в Киеве и на востоке Украины.

07.40 В КГВА сообщили о таких последствиях атаки.

Уточненная информация по состоянию на 7:00

Пострадавшие:

- в Деснянском районе: 3 погибших, из них 1 ребенок (2012 г.р.) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

- в Днепровском районе: 2 человека травмированы.

Всего: 3 погибших, из них 1 ребенок и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

Информация уточняется.

07.35 Воздушная тревога в Киеве и всей восточной части Украины.

07.20 Кроме того в Киеве в результате атаки РФ:

- падение обломков на административное здание;

есть поврежденные припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели;

- зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, зеленых зонах.

В Дарницком районе в жилом доме из-за падения обломков взрывной волной выбило окна.

Также:

- поврежден трубопровод горячего водоснабжения;

- падение обломков на нежилое здание, зафиксировано разрушение на первом этаже;

- зафиксировано падение обломков во дворах домов на проезжей части.

Дальнейшая информация уточняется.

07.15 На утро стало известно следующее по последствиям ночной атаки на Киев.

В Деснянском районе обломки упали на поликлинику. Также вылетели стекла в многоэтажке. Возгораний нет. По предварительной информации спасателей, в Деснянском районе обнаружены трое погибших, из них двое детей, и четверо пострадавших.

Раненых в Днепровском и Деснянском районах, по данным медиков, на утро было 14 человек. Девять госпитализировали. Пятеро получили помощь на месте.

07.00 Киев ночью подвергся очередной воздушной атаке РФ.

Как сообщал ночью мэр Виталий Кличко, обломки упали на проезжую часть в Днепровском районе Киева. Два человека были госпитализированы.

В Деснянском районе после падения обломков на одной из улиц загорелось авто на проезжей части дороги.