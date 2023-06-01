В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин знает о происходящем в Белгородской области.

Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, "минобороны РФ, погранслужба ФСБ, МЧС и белгородские власти постоянно докладывают Путину о ситуации в Шебекино".

Также власти Белгородской области "информируют Путина о мерах помощи населению" в связи с боевыми действиями в районе населенного пункта.

Напомним, ранее о боях на границе у Шебекино и Новой Таволжанки сообщали российские Telegram-каналы.

Утром "Легион Свобода России" опубликовал видео с заявлением о грядущем заходе на территорию РФ.

Также свое видео выкладывал и "Русский добровольческий корпус", который утверждал, что он находится под Шебекино.

Власти Белгородской области сообщают, что прорывов на территорию РФ нет и говорят о сильных обстрелах и эвакуации населения. По данным властей, в Шебекино за сутки ранены 8 человек, погибших нет.

Тем временем местные жители массово покидают Шебекино своими силами. Они просят земляков на автомобилях забрать их или их родственников из города, но уехать пока получается не у всех.

Напомним, 30 мая в Белгородской области РФ под обстрел попал пункт временного размещения жителей. Есть погибший и раненые

А на днях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с начала войны не менее пяти украинских ДРГ заходили в регион.