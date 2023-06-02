"Русские добровольцы" не пытались установить контроль над Белгородской областью ни 1 июня, ни 22 мая, несмотря на декларируемую ими цель захвата территории России.

Такое мнение выказывается в сводке американского "Института изучения войны" (ISW), где комментируется вчерашние заявления РДК о ведении боев за Белгородскую область.

Размеры атаковавших границу соединений - до роты - говорят о том, что это классический рейд, как он описан в американской военной доктрине.

"Рейды, согласно доктрине армии США, представляют собой мелкомасштабные штурмовые операции, предполагающие быстрое проникновение на вражескую территорию с целью получения информации, разгрома вражеских сил или уничтожения объектов. Рейды заканчиваются запланированным уходом из узко определенной целевой области и не направлены на установление долгосрочного контроля над территорией", - пишет "Институт".

Напомним, что вчера "Русский добровольческий корпус" опубликовал видео боев в предместьях российского Шебекино.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

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