В "Русском добровольческом корпусе" заявили, что ведут бои в предместье Шебекино: селах Новая Таволжанка и Титовка. РДК также опубликовал видео столкновений.

По кадрам невозможно определить, где идет стрелковый бой. Строений рядом нет, стрельба идет в посадке.

Видео было обнародовано в 13:40, и с тех пор ни в "Русском добровольческом корпусе", ни в Легионе "Свобода России" никакой информации о сегодняшнем "рейде" не сообщали.

Напомним, утром российские военные телеграм-каналы написали о "попытке прорыва ВСУ" в районе Шебекино Белгородской области и о том, что в этом районе идет танковый бой. При этом оперативный штаб Белгородской области отрицал прорыв сил ВСУ в регион. Но признал, что "слышны звуки боя".

Однако вскоре в минобороны РФ заявили, что в Белгородской области были отбиты три попытки вторжения, предпринятые силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. Перехода госграницы со стороны Украины власти России не подтвердили. В Минобороны РФ добавили, что якобы при отражении атак были убиты более 30 человек.

Во второй половине дня местные паблики сообщили о взрыве в Белгороде. Было опубликовано видео столба дыма, поднимающегося над городом.