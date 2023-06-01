Местные паблики сообщают в взрыве в Белгороде. Опубликовано видео столба дыма, поднимающегося над городом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной взрыва стало падение БПЛА на проезжую часть.

Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во №2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался.

Поврежден один автомобиль.

Напомним, что сегодня "Русский добровольческий корпус" вновь заявил о прорыве в Белгородскую область и боях в районе Шебекино. Российский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что ночью Шебекино снова было под обстрелом. Также сработала ПВО над Белгородом.

Позже в Минобороны РФ заявили, что отбили прорыв в Белгородскую область. Якобы были убиты более 30 человек.

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