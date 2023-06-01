В сети появилось видео с места падения беспилотника в Белгороде на проезжую часть. Соответствующие кадры опубликовал мэр города Валентин Демидов.

По его словам, на месте происшествия работают все экстренные службы, в ближайшее время движение по улице будет возобновлено.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших после взрыва при падении беспилотника. Поврежден один автомобиль.

Напомним, сегодня "Русский добровольческий корпус" вновь заявил о прорыве в Белгородскую область и боях в районе Шебекино. Также сработала ПВО над Белгородом.

Также мы публиковали видео боев в предместьях российского Шебекино, выложенное РДК.

Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.