В пятницу, 2 июня, несколько населенных пунктов Белгородской области РФ попали под обстрел. В частности, в Шебекино начался сильный пожар после прилета.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела произошло возгорание на одном из промышленных предприятий.

В Telegram-каналах появились фото и видео пожара на предприятии в Шебекино.

Кроме того, по данным российского паблика Shot, в Шебекино сгорели и получили повреждения около 10 авто. Осколками также изрешетило маршрутку.

Мы писали, что сегодня в результате обстрела участка автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа погибли две женщины. Ранены двое мужчин, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Между тем война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.