Несколько населенных пунктов Белгородской области России сегодня попали под обстрел. Есть погибшие.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, был обстрелян участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа.

"Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго - осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - рассказал Гладков.

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Также, по его данным, из ствольной артиллерии было выпущено 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи. На месте работают аварийные и оперативные службы.

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А в результате обстрела хутора Леоновка Валуйского округа пострадавших нет, но поврежден фасад зернохранилища сельскохозяйственного предприятия.

Напомним, 1 июня в Минобороны РФ заявили, что отбили прорыв в Белгородскую область.

Британский аналитик Стюарт Кроуфорд заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление с территории РФ, чтобы обойти российские укрепления.

Также разведка Британии ранее сообщала, что рейды РДК в Белгородскую область уже поставили РФ перед дилеммой: укреплять оборону в своих приграничных районах или позиции на оккупированной Украине.

Между тем война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.