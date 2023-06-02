Белгородская область РФ находится под обстрелом, в Шебекино погибли две женщины
Несколько населенных пунктов Белгородской области России сегодня попали под обстрел. Есть погибшие.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, был обстрелян участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа.
"Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго - осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - рассказал Гладков.
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Также, по его данным, из ствольной артиллерии было выпущено 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи. На месте работают аварийные и оперативные службы.
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А в результате обстрела хутора Леоновка Валуйского округа пострадавших нет, но поврежден фасад зернохранилища сельскохозяйственного предприятия.
Напомним, 1 июня в Минобороны РФ заявили, что отбили прорыв в Белгородскую область.
Британский аналитик Стюарт Кроуфорд заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление с территории РФ, чтобы обойти российские укрепления.
Также разведка Британии ранее сообщала, что рейды РДК в Белгородскую область уже поставили РФ перед дилеммой: укреплять оборону в своих приграничных районах или позиции на оккупированной Украине.
Между тем война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.