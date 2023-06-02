Россия после вчерашнего рейда "Русского добровольческого корпуса" (РДК) в Белгородскую область оказалась перед дилеммой: укреплять оборону в своих приграничных районах или позиции в оккупированной Украине.

Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

При этом РФ, вероятно, сумела более успешно сдержать вчерашний рейд, чем предыдущий.

Для этого, по заявлению самого Минобороны РФ, был развернут весь комплекс боевых средств, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А ("Солнцепек").

Напомним, что Россия построила самое большое минное поле в мире, особенно сильно заминирован юг Украины.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.