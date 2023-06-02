Готовясь обороняться от украинского наступления, Россия построила "самое большое минное поле в мире".

Об этом пишет The Moscow Times.

Эксперты говорят, что мины были установлены "в промышленных масштабах", что представляет собой не только серьезный вызов для ВСУ, но и огромную опасность для мирных жителей.

Издание задается вопросом, сможет ли Украина прорваться через эти огромные минные поля.

Мины устанавливаются рядом с бетонными "зубами дракона" и "ежами" из железа, а также вокруг полос колючей проволоки, траншей и рвов, образуя огромную сеть оборонительных укреплений.

Особенно плотно, вероятно, заминирован юг Украины, куда, как полагают многие аналитики, может быть направлен основной удар.

Ранее мы писали о том, что Россия усилила оборону перед наступлением украинских войск.

А также, что в Украине может быть заминировано 30% территории, что сопоставимо по площади с 4,5 Швейцариями.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.