Россия усилила свою оборону в преддверии уже давно ожидаемого контрнаступления украинских сил.

Agence France-Presse (AFP) сообщает, что 800 км российских рубежей, защищающих аннексированные украинские территории, были укреплены в тройном объеме и насыщены живой силой.

Российская оборонительная линия тянется от Херсона на юге Украины до северо-востока страны, протяженностью более 500 миль.

"Эти линии обороны состоят из многоуровневых укреплений и траншей", - заявил Брэди Африк из американского аналитического центра American Enterprise Institute.

Они включают в себя противотанковые рвы, возвышающиеся заграждения, линии сборных оборонительных сооружений, известных как "зубы дракона", наземные мины и траншеи для личного состава, сказал он AFP.

По его словам, цель России состоит в том, чтобы "сохранить контроль над оккупированной территорией и попытаться ограничить способность Украины вести контрнаступление".

Стратегия Москвы заключается в том, чтобы быть в состоянии "отразить любую атаку", сказал Пьер Разу из Средиземноморского фонда стратегических исследований, французской исследовательской организации.

"Атакующие, скорее всего, застрянут к тому времени, когда они достигнут второго уровня, и даже если они преодолеют его, третий будет очень трудно взломать", - заявил он.

Ранее мы писали, что, по данным британской разведки, в Запорожской области Россия продолжает строить масштабную линейную оборону. РФ завершила создание трех уровней оборонительных зон в этом секторе примерно на 120 км.

Также "Страна" сообщала, что на подконтрольной россиянам территории Запорожской области сооружен мега-окоп длиной более 70 километров. В ВСУ подтвердили его постройку.