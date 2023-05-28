Австрийское правительство выделит два миллиона евро на гуманитарное разминирование украинской территории. Средства будут перечислены на счет словенской организации Международного трастового фонда (ITF).

Об этом сообщил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, пишет издание OE24.

"Наша позиция остается неизменной: австрийские военнослужащие не будут вступать на украинскую землю, находящуюся в зоне боевых действий. Однако мы окажем помощь в финансовой форме для разминирования и выделим 2 миллиона евро, чтобы поддержать ITF в их усилиях", - говорится в сообщении.

По словам вице-канцлера Австрии Вернера Коглера, выделение двух миллионов евро является вкладом Австрии в разминирование Украины. Коглер отметил, что это поможет украинским детям снова посещать детские сады и школы, укрепит продовольственную безопасность, и даст возможность фермерам засевать свои поля.

Напомним, ранее президент и канцлер Австрии поспорили из-за помощи Украине в разминировании. При этом министр обороны Клаудиа Таннер согласилась с канцлером Нехаммером, что оказать помощь в разминировании можно было бы только по окончании боевых действий, иначе сторона конфликта может использовать предоставленную помощь в своих целях.

Сейчас Украина является самой заминированной страной в мире. Около 30% (примерно 174 тысячи кв. км) территорий государства усеяны неразорвавшимися минами и боеприпасами. По этим показателям Украина обогнала таких лидеров "рейтинга", как Афганистан и Сирия.

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