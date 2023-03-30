Депутаты австрийской правой "Партии свободы" покинули зал парламента во время видеообращения Зеленского
Депутаты австрийской правой "Партии свободы" покинули зал парламента во время сегодняшнего видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом пишет The Guardian.
"Печально, что FPO - единственная партия в парламенте, которая серьезно относится к нашему неизменному нейтралитету, тем самым также выступая за мир", - прокомментировал акцию глава партии Герберт Кикль.
Законодатели, вышедшие из зала, оставили на своих столах небольшие плакаты с логотипом партии и табличками "место для нейтралитета", и "место для мира".
Из пяти партий в парламенте FPO занимает третье место по количеству мест в нижней палате.
Напомним, в Австрии готовятся арестовать Путина в случае его визита в страну.
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