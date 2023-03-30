Депутаты австрийской правой "Партии свободы" покинули зал парламента во время сегодняшнего видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет The Guardian.

"Печально, что FPO - единственная партия в парламенте, которая серьезно относится к нашему неизменному нейтралитету, тем самым также выступая за мир", - прокомментировал акцию глава партии Герберт Кикль.

Законодатели, вышедшие из зала, оставили на своих столах небольшие плакаты с логотипом партии и табличками "место для нейтралитета", и "место для мира".

Из пяти партий в парламенте FPO занимает третье место по количеству мест в нижней палате.

Напомним, в Австрии готовятся арестовать Путина в случае его визита в страну.

Тем временем война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 399-го дня войны. В Бахмуте продолжались ожесточенные бои. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне занимают примерно 65% Бахмута. Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ планируется в апреле-мае и пройдет по нескольким направлениям, но сроки зависят от погоды. А британская The Guardian сообщила о том, что Кремль планирует "очень долгую" войну против Украины.

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