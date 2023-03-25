Австрия заявила, что выполнит решение Международного уголовного суда и арестует президента РФ Владимира Путина, если он приедет в страну.

Об этом сообщили изданию "Укринформ" в федеральном Министерстве юстиции Австрии.

"Австрия является участницей Римского статута. Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с Международным уголовным судом: ордера на арест, выданные этим судом, должны выполняться, а разыскиваемые МУС должны быть арестованы", – говорится в ответе Минюста Австрии.

Напомним, главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина выдан пожизненно.

Ранее мы писали, что министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что если президент РФ Владимир Путин приедет в Германию, то он будет арестован.

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Владимира Путина не арестуют, если тот приедет в страну.

Тем временем президент РФ Владимир Путин приглашен на саммит БРИКС в ЮАР, несмотря на ордер Международного уголовного суда на его арест.

По данным Bloomberg, власти ЮАР ищут пути, как избежать выполнения ордера МУС на арест Путина.