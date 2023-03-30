Австрийский Raiffeisen Bank International принял решение продать или вывести из своего состава российский филиал.

Об этом пишет газета Der Standard.

Неделю назад украинское НАПК внесло банк в перечень "международных спонсоров войны" за продолжение работы в России.

Ранее Raiffeisen заявил, что рассматривает возможность ухода с российского рынка, но сроков не назвал. Банк получил запрос от санкционного органа США насчет его бизнеса, связанного с Россией. Raiffeisen заявил, что полностью сотрудничает с OFAC, заверив, что в своей работе обеспечивает соблюдение санкций.

Также сообщалось, что в Politico рассказали, почему западные компании не спешат уходить из России. В частности, западный бизнес сталкивается со сложностями вывода прибыли - деньги хранятся в российском банке на счете, откуда вывести их в другую страну невозможно, а в случае чего Россия просто конфискует активы и может начать реально конфисковывать деньги на этих счетах.

Кроме того, мы писали, что ранее НБУ потребовал от международных банков, работающих в Украине, выйти с российского рынка.