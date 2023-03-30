Австрийский "Райффайзенбанк" решил продать или вывести из своего состава российский филиал
Австрийский Raiffeisen Bank International принял решение продать или вывести из своего состава российский филиал.
Об этом пишет газета Der Standard.
Неделю назад украинское НАПК внесло банк в перечень "международных спонсоров войны" за продолжение работы в России.
Ранее Raiffeisen заявил, что рассматривает возможность ухода с российского рынка, но сроков не назвал. Банк получил запрос от санкционного органа США насчет его бизнеса, связанного с Россией. Raiffeisen заявил, что полностью сотрудничает с OFAC, заверив, что в своей работе обеспечивает соблюдение санкций.
Также сообщалось, что в Politico рассказали, почему западные компании не спешат уходить из России. В частности, западный бизнес сталкивается со сложностями вывода прибыли - деньги хранятся в российском банке на счете, откуда вывести их в другую страну невозможно, а в случае чего Россия просто конфискует активы и может начать реально конфисковывать деньги на этих счетах.
Кроме того, мы писали, что ранее НБУ потребовал от международных банков, работающих в Украине, выйти с российского рынка.