Национальный банк продолжает отстранять владельцев украинских банков от управления их структурами.

Вчера это сделали с Sense Bank (бывший "Альфа-Банк") из-за подсанкционных российских акционеров. А сегодня стало известно об аналогичной мере в отношении польского акционера "Идея Банка". Хозяину временно запретили пользоваться правом голоса и влиять на работу финучреждения.

Акционером "Идея Банка" является польский бизнесмен Лешек Чарнецки, опосредованно владеющий 44,98% акций, и связанный с ним Getin Holding Spółka Akcyjna, напрямую контролирующий 100%-й пакет.

Владельцу запретили пользоваться акциями временно. Как говорится в официальном сообщении НБУ, "до устранения нарушения".

Ожидается, что украинский регулятор скоро назовет имя своего доверенного лица, которое пока будет управлять "Идея Банком" и контролировать его.

Репутацию Лешека Чарнецки признали небезукоризненной из-за уголовного дела, которое в отношении него было открыто в Польше еще в 2018 году. С тех пор велось расследование, а самого Чернецки подозревали в обмане клиентов и мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack. Людям под обманными предлогами продавали облигации GetBack, и они понесли крупные убытки.

Расследование шло долго, а 3 февраля 2023 года стало известно, что Областная прокуратура в Варшаве подала в суд ходатайство о предварительном заключении Чарнецки. По всей видимости, украинский Нацбанк отстранил его от нашего "Идея Банка" именно из-за этого. Правда, неясно, почему НБУ потребовалось на это полтора месяца.

Поляки купили "Идея Банк" в 2007 году, до этого он назывался "Прикарпатье", а позже "Плюс Банк". На 1 января 2023 года "Идея Банк" занимал в рейтинге Нацбанка по общим активам 25-е место из 67 действующих. Его сильной стороной считается кредитование населения (портфель 2,9 млрд грн), банк не очень активно финансировал бизнес (57,1 млн грн). В основном он работал за счет средств населения — собрал депозитов физлиц на 2,7 млрд грн. Собственного капитала на начало этого года у него было на 813 млн грн, а 2022 год "Идея Банк" закончил с убытком 650 млн грн.

Ранее мы писали, что НБУ готовит Sense Bank к национализации.

Также мы сообщали, что НБУ запретил украинским банкам пользоваться замороженными деньгами лиц, попавших под санкции СНБО.