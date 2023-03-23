В НБУ опубликовали вакансию повара, в которой был указан перечень блюд, приготовление которых было требованием для соискателя на место в столовую Нацбанка. Спустя время описание вакансии изменили, убрав оттуда эти подробности.

Так, изначально от повара требовали "приготовления кулинарных изделий, которые требуют особенно сложной кулинарной обработки".

Речь о паштете из печени, рыбе в желе. Также указали заливную, фаршированную и жаренную рыбу как целиком, так и порциями. Кроме того соискатель должен был уметь готовить бульон с профитролями, уху с разными видами рыбы, два вида окрошки (с мясом и без), а также блюда из птицы, овощей, сыра, теста и яиц. Из десертов - муссы, самбуки, ягоды в сиропе.

Спустя время текст вакансии изменили. Теперь от соискателя требуют лишь "приготовление блюд и кулинарных изделий, согласно Сборнику рецептур блюд, кулинарных и кондитерских изделий", а также "осуществление порционирования, оформления и раздачи блюд, кулинарных изделий, полуфабрикатов и напитков для посетителей столовой".

При этом, суд по приписке, можно сделать вывод, что изменили вакансию в связи с резонансом в соцсетях.

"Искренне радуемся общественной заинтересованности в вакансии повара, и надеемся, что другие вакансии Национального банка также будут вызывать сопоставимый ажиотаж" - говорится в объявлении.

Как мы писали, новым главой НБУ стал бывший руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный.

Некоторые источники считают, что Андрей Пышный может перевести в НБУ на высшие должности свою команду из "Ощадбанка".