Народный депутат Александр Дубинский прокомментировал "Стране" сообщение о том, что ФБР якобы объявило его в розыск.

Информация об этом (с соответствующим фото) начала распространяться по Telegram-каналам.

По словам Дубинского, это фейк, который, по его мнению, разгоняют с подачи главы НБУ Андрея Пышного, как месть депутату за то, что тот опубликовал фотографию автомобиля Rolls Royce возле здания Нацбанка и заявил, что авто принадлежит главе НБУ.

Правда, позже Нацбанк опроверг эту информацию.





"Обиженный на всплывшую информацию про пышный Rolls Royce, приобретённый для него одним из бизнесменов, глава Нацбанка Андрей Пышный сварганил и разместил в Telegram дружественных блогеров фейк про то, что депутата Дубинского (то есть, меня) объявило в розыск ФБР.

Опровергать слепленный на коленке коллаж не вижу смысла, но могу объяснить причины такой реакции - тупостью действующего главы Нацбанка", - сказал Дубинский "Стране".

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