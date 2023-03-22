Народный депутат Александр Дубинский

Народный депутат Александр Дубинский прокомментировал "Стране" сообщение о том, что ФБР якобы объявило его в розыск.

Информация об этом (с соответствующим фото) начала распространяться по Telegram-каналам.

По словам Дубинского, это фейк, который, по его мнению, разгоняют с подачи главы НБУ Андрея Пышного, как месть депутату за то, что тот опубликовал фотографию автомобиля Rolls Royce возле здания Нацбанка и заявил, что авто принадлежит главе НБУ.

Дубинский сообщил о шикарном авто главы НБУ

Правда, позже Нацбанк опроверг эту информацию.

НБУ опроверг заявление Дубинского

"Обиженный на всплывшую информацию про пышный Rolls Royce, приобретённый для него одним из бизнесменов, глава Нацбанка Андрей Пышный сварганил и разместил в Telegram дружественных блогеров фейк про то, что депутата Дубинского (то есть, меня) объявило в розыск ФБР.

Опровергать слепленный на коленке коллаж не вижу смысла, но могу объяснить причины такой реакции - тупостью действующего главы Нацбанка", - сказал Дубинский "Стране".

Дубинский опроверг подачу его в розыск ФБРВойна в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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