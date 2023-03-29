Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США дала всем держателям криптоактивов на счетах обанкротившегося американского банка Signature Bank время до 5 апреля, чтобы закрыть свои счета и вывести свои средства.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Федеральная корпорация страхования вкладов проинформировала криптоклиентов с депозитами в рухнувшем Signature Bank, что они должны до 5 апреля закрыть свои счета и вывести средства", - говорится в публикации.

Bloomberg сообщает, что криптовалютный бизнес не был включен в сделку по покупке Signature Bank со стороны Flagstar Bank, который приобрел практически все депозиты и часть кредитного портфеля обанкротившегося американского банка. В результате заключенной сделки под контроль Flagstar Bank, дочерней структуры New York Community Bancorp, перешли активы Signature Bank на 38,4 миллиарда долларов из 110,4 миллиарда долларов.



При этом сделка не включала депозиты на 4 миллиарда долларов и кредиты на 60 миллиардов, которые остаются в распоряжении FDIC, говорится в публикации.

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