Западные компании не спешат уходить из России, пишет в авторской колонке для Politico старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элизабет Бро.

Сама колонка озаглавлена "Не просто сказать "пока" Китаю и России".

Бро приводит данные Йельского университета, согласно которым, среди 1404 фирм из стран ЕС и G7 из РФ ушли менее 9%.

В частности, западный бизнес сталкивается со сложностями вывода прибыли - деньги хранятся в российском банке на счете, откуда вывести их в другую страну невозможно, а в случае чего Россия просто конфискует активы и может начать реально конфисковывать деньги на этих счетах.

"Суть в том, что компаниям крайне сложно уйти из стран, особенно из тех, которые настроены враждебно или не хотят отпускать", - пишет Бро.

Поэтому компаниям проще продолжать работу в РФ, чем уходить.

Теперь западный бизнес, рассматривающий вопрос выхода с китайского рынка, изучает "российский опыт". Одним из решений называют "снижение рисков" - перенос мощностей в другие страны.

Так, в декабре Apple объявила о переносе производства чипов с Тайваня в Аризону, а Samsung переносит производства из Китая во Вьетнам и Индию.

Также сообщалось, что Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России.