Bershka, Zara и Pull & Bear возобновят работу в РФ под новыми названиями. Как пишет телеграм-канал Mash, Bershka будет работать под лейблом Ecru.

Pull & Bear переименуют в DUB, а Zara станет Maag.

Одежда будет производиться на турецких и китайских заводах, открыться должны все 240 магазинов российской сети.

В связи с этим компании уже объявили о наборе сотрудников, пишет Mash.

Напомним, о ребрендинге "Зары" в Maag СМИ писали в конце января.

Также в конце октября прошлого года сообщалось о том, что магазины Stradivarius откроются в России с новыми названиями.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях.