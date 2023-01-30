Магазины одежды "Zara" испанской корпорации Inditex начнут работать в России под брендом Maag.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Первый магазин с женской, мужской и детской одеждой под вывеской Maag откроется в московском торговом центре "Авиапарк".

В то же время ТАСС сообщает, что магазины получат отдельно разработанную коллекцию одежды при участии владельца бренда - группы Inditex.

Напомним, Inditex объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) в России 5 марта 2022 года после вторжения РФ в Украину.

Напомним, Forbes еще в октябре сообщил, что магазины брендов Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются в России под новыми названиями.

Ранее мы писали, что магазины одежды "Zara", которые не работали с 24 февраля 2022 года, скоро откроются в Киеве. Один из сотрудников сообщил "Стране", что по меньшей мере два магазина "Zara" (в ТРЦ "River Mall" и "Respublika") откроются в Киеве ориентировочно в конце февраля – начале марта.

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