Компания Apple ускоренно уходит из Китая. С апреля по декабрь 2022 года компания экспортировала iPhone из Индии на сумму свыше 2,5 млрд долларов – это почти вдвое превышает общую сумму предыдущего финансового года.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, Foxconn Technology Group и Wistron Corp. отправили за границу гаджетов Apple на сумму свыше 1 млрд долларов за первые девять месяцев финансового года, истекающего в марте 2023 года, рассказали источники.

Pegatron Corp., еще один крупный контрактный производитель Apple, намерен до конца января перевезти гаджетов за границу на сумму около 500 млн долларов, рассказали собеседники на условиях анонимности.

"Стремительный рост объемов экспорта Apple иллюстрирует, как она наращивает сделки за пределами Китая, где хаос на главном заводе Foxconn в Чжэнчжоу обнаружил уязвимые места в цепочке поставки компании и заставил ее сократить оценки производства.

Apple, самая дорогая компания в мире, начала собирать свои последние модели iPhone в Индии лишь в прошлом году, что является значительным отрывом от практики резервирования на гигантских заводах в Китае, которыми руководят ее основные тайваньские сборщики, включая Foxconn", - пишет агентство.

Ранее мы сообщали, что губернатор Флориды раскритиковал Apple за попытку удушить свободу самовыражения в США.

Также мы писали, что Apple запугивает работников и создает культуру страха. На компанию подали жалобу за борьбу с профсоюзами.