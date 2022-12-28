В уходящем году масштабно обвалились все крупнейшие IT-компании США. От 26 до 65 процентов рухнула биржевая цена таких гигантов как Meta (это Инстаграм и Facebook, а также мессенджер Whatsapp), Amazon, Alphabet (Google и все, что с ним связано), Nasdaq и Apple.

Об этом пишет газета Washington Post.

Больше всех обвалились Meta, которая потеряла 65% за истекающий год. Меньше всех упала Apple - на 26%. Google сдал свои позиции на 38%.

Из смежных отраслей сильнее всех пострадала компания Илона Маска Tesla, которая потеряла 65% ликвидности акций.

Падение идет после пандемийного роста этих корпораций. Всплеск продаж во время коронавируса, подстегнувший многие из них, пошел на убыль. Отметим, что те же Facebook и Google крайне активно поддерживали карантины и вакцинацию, блокируя контент, который их оспаривал.

При этом газета пишет, что технологические гиганты росли "головокружительными темпами" все последнее десятилетие (и в пандемию этот рост лишь ускорился). А теперь они начали приостанавливать прием на работу и массово увольнять сотрудников.

Напомним, в ноябре Meta заявила, что уволит 11 тысяч сотрудников Facebook, Instagram и WhatsApp. Компания планировала сократить расходы и продлить мораторий на прием на работу в течение первого квартала.

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