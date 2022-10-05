Национальный совет по трудовым отношениям США (N.L.R.B.) подал жалобу на американскую корпорацию Apple в связи с обвинениями в том, что она допрашивала своих работников розничной торговли об их поддержке профсоюзов и не позволяла размещать листовки в поддержку рабочих в комнате отдыха магазина.

Об этом сообщает The New York Times.

Торговые работники пожаловались N.L.R.B. на то, что в мае Apple нарушила несколько законов о труде, пытаясь преследовать их в фирменном магазине во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Профсоюз обвинил Apple в допросах и слежке за персоналом, требованиях к работникам присутствовать на антипрофсоюзных выступлениях и ограничении размещения профсоюзных листовок.

Агентство нашло обоснованным два из этих требований.

Секретарь-казначей организации работников связи Америки Сара Стеффенс похвалила N.L.R.B. за привлечение Apple к ответственности.

"У Apple есть выбор. Хочет ли она быть известной тем, что запугивает своих работников и создает культуру страха или она хочет жить в соответствии с заявленными ценностями и приветствовать истинное сотрудничество", - сказала Стеффенс.

Представитель Apple заявил, что компания не согласна с заявлениями профсоюза и "с нетерпением ждет представления фактов". Он добавил, что компания ценит работу своих розничных сотрудников.

Судья проведет слушание по этому вопросу 13 декабря, если стороны не придут к соглашению.

Обвинения против Apple прозвучали на фоне тактики, которую компания применила прошлой весной в трех своих магазинах в Нью-Йорке, Атланте и Таусоне, штат Мэриленд. Компания снабдила менеджеров магазинов указаниями, в соответствии с которыми вступление в профсоюз может привести к лишению повышений по службе и негибкому графику работы.

В мае работники связи Америки также предъявили обвинение в том, что сотрудники Apple в Атланте были обязаны слушать антипрофсоюзную пропаганду во время обязательных собраний.

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