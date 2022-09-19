Пользователи iPhone 14 выкладывают видео программно-аппаратного сбоя, который наблюдается на новых устройствах.

При использовании камеры в сторонних приложениях (например, Snapchat и Instagram) видео начинает сильно дрожать, а модуль камеры начинает сильно трещать.

Пользователи предполагают, что треск издает модуль оптической стабилизации в камерном блоке.

Комментариев Apple по этому поводу не было.

Как писала "Страна", в Украине начали принимать предзаказы на новые iPhone 14, однако интерес на новинки вдвое ниже, чем год назад. При этом в сетях заявляют, что несмотря на войну большого временного разрыва в старте продаж новых iPhone по всему миру и в нашей стране не будет.

Как писала "Страна", iPhone 14 Pro - самый инновационный. Диагональ экрана - 6,1 и 6,7 дюйма. Пиковая яркость увеличилась до 2000 нит. Новая "чёлка" теперь интерактивная благодаря анимации Dynamic Island.

"Страна" и раньше писала, что новые айфоны подорожают. Исключение - базовый iPhone 14. Он будет продаваться по цене около $800, как iPhone 13. А самая дорогая модель нового iPhone 14 с накопителем на 1 терабайт будет стоить 1700 долларов.