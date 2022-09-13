В Украине начали принимать предзаказы на новые iPhone 14, которые только недавно были презентованы компанией Apple. Оставить заявку на модные гаждеты уже можно во многих интернет-магазинах и специализированных сетях.

Как говорят продавцы, интерес к новинкам есть, но он почти вдвое ниже, чем, например, в прошлом году.

При этом в сетях заявляют, что несмотря на войну большого временного разрыва в старте продаж новых iPone по всему миру и в нашей стране не будет.

"В прошлом году мы получили первые поставки новинок через 4-5 недель после официальной сентябрьской презентации. Рассчитываем на такие же сроки и в этом году", - сказали нам в пресс-службе компании Comfy.

Впрочем, непонятно, что будет с ассортиментом. Ранее в сетях говорили, что из-за войны резко сузили выбор гаджетов: держат в наличии всего 15-20 базовых моделей, а остальные нужно ждать под заказ по несколько месяцев.

Но главное - цена. Из-за скачков курса доллара и удорожания логистики ценники в гривне будут выше, чем в минувшем году, предупреждают продавцы.

В некоторых интернет-магазинах стоимость новинок пока не озвучивают, предлагая сделать заказ без ценника. Говорят, цена пока формируется. В других уже выставили прайсы. В среднем iPhone 14 в зависимости от модели будет стоить от 43 до почти 60 тысяч гривен, что по нынешнему курсу составляет около 1160-1620 долларов. В некоторых магазинах есть цены ниже - от 37999 гривен. Но там предупреждают, что ценники могут меняться.

Для сравнения, на официальном сайте Apple iPhone 14 анонсируют от 799 долларов, а iPhone 14 Pro - от 999 долларов. То есть в Украине гаджеты по-прежнему будут стоить недешево. Но рекордных цен, которые выставляли отечественные продавцы в прошлые годы, когда за новинки просили по 3 тысячи долларов, уже не наблюдается.

Отметим, что в этом году неожиданно наметился еще один канал поставок "яблочных" новинок - наши беженцы, которые сейчас находятся в Европе. Они уже тоже принимают заказы. Причем обещают скромную наценку к розничной цене.

Разбирались, когда и почем в Украине появятся новинки Apple.

В Китае от $799, в России - $1400

7 сентября компания Apple официально презентовала свои новинки - iPhone 14 и обновленные часы Apple Watch (презентации MacBook и iPad пока не было, ее проведут позже).

Официальный старт продаж смартфонов и часов намечен на 16 сентября. Заявлены цены на iPhone 14 от 799 долларов, на iPhone 14 Pro - от 999 долларов (в базовой модели с памятью 128 Гб). iPhone 14 Pro Max будет стоить 1099 долларов.

Цены на часы Apple Watch стартуют с 249 долларов, а на алюминиевую модель — от 399 долларов.

В этом году Apple повысила ценники на свои гаджеты в ряде стран. Например, в Великобритании iPhone 14 будет стоить 849 фунтов, что на 80 долларов дороже, чем на такую же модель предыдущего поколения. В Германии ценник будет 999 евро - на сотню дороже, чем в прошлом году. В Японии новинка обойдется на 146 долларов дороже, чем в прошлом году, в Австралии - на 33 доллара. В Турции ценники вообще зашкаливают: от 1699 долларов. И это официальные прайсы от компании.

Не подорожала продукция Apple только на рынках США и Китая (официальные цены — от 799 долларов).

Подорожание связано с ростом цен на комплектующие, прежде всего на чипы, а также с инфляцией.

Отметим, что в разных странах уже принимают предзаказы на новинки. В том числе в России, из которой Apple после начала войны в Украине официально ушел. Тем не менее, местные продавцы предлагают оставить заявку на новые iPhone 14, анонсируют ценник от 85 тысяч рублей (по официальному курсу - чуть больше 1400 долларов). Поставлять, очевидно, собираются по схеме параллельного импорта.

Когда новые iPhone появятся в Украине и сколько будут стоить

В Украине, где незадолго до войны было заявлено начало работы официального представительства Apple, ситуация с поставками "«яблочной" продукции следующая.

На украинской странице сайта Apple представлены только модели предыдущих поколений, о новинках нет ни слова. Но при этом вывешен список официальных реселлреов: сети "Алло", Rozetka, Comfy, Цитрус, "Эпицентр", "Фокстрот" и другие. Официальный реселлер — компания Ion.

В компании заявляют, что уже возобновили работу в Киеве и Днепре.

На сайте анонсируются новинки: iPhone 14 c памятью 128, 256 и 512 Гб в нескольких цветах (черном, красном, голубом, бежевом, пурпурном). Но не указаны ни цены, ни даты поставок. Не объявлен даже предзаказ - можно только оставить заявку на сообщение о нем.

Новые iPhone 14 Pro и обновленные Apple Watch пока вообще не представлены даже в картинках.

В компании нам сказали, что пока информации о старте продаж и стоимости товара в Украине не поступало. И посоветовали следить за новостями на сайте. Также отметили, что украинское представительство Apple работает.

"Вся техника, которую мы продаем, официально ввезена в нашу страну", - заверили нас в Ion.

Впрочем, в других магазинах уже вовсю принимают предзаказы, правда, ценники тоже есть не везде.

Так, в "Цитрусе" можно отправить электронную заявку на новые iPhone 14. Почем они будут продаваться и когда товар поступит в розницу, в сети не говорят. Но в заявке нужно подписаться под пунктом о том, что цена товара на момент отправки может меняться.

В интернет-магазине iLounge открыт предзаказ с ценами. Скажем, iPhone 14 128 Гб выставлен за 37999 гривен, модель с памятью 256 Гб - за 40999 гривен, 512 Гб - за 42599 гривен. Но в магазине отметили, что это цены, которые "сложились на 12 сентября". И они могут меняться в зависимости от курса и ситуации с доставкой.

В eStore также можно оформить предзаказ, правда, ценники тут выше: iPhone 14 128 Гб стоит 42999 гривен, модель на 256 Гб предлагается за 48999 гривен, 512 Гб — 59999 гривен. О сроках доставки в магазине говорят расплывчато: примерно через месяц-полтора. Также не исключили роста цен, если "существенно вырастет курс".

В Stylus, где предзаказ на новые смартфоны также открыт, сказали, что цена будет известна после их поступления в продажу. В сети "Алло" также говорят, что новинки скоро будут в продаже, но цены пока не называют.

В пресс-службе Comfy сообщают, что в прошлом году получили первые поставки новинок через 4-5 недель после сентябрьской презентации.

"Рассчитываем на такие же сроки поставок и в этом году", - отмечают в компании.

То есть речь идет ориентировочно о 10-15 октября. Что касается цен, то в Comfy сказали, что разница в цене между официальными прайсами на сайте Apple и стоимостью новинок в украинских магазинах будет примерно такой же, как и в прошлом году, но с учетом выросшего курса.

Например, iPhone 13 Mini 128 Гб у нас продавался за 26,5 тысяч гривен (что при курсе 26,7 гривен за доллар на конец сентября 2021 года соответствовало 992 долларам), а официальная цена от Apple была 699 долларов.

iPhone 13 128 Гб у нас в прошлом году стоил от 29999 гривен, или 1123 доллара по тогдашнему курсу. Официальная цена была 799 долларов, то есть разница составила 324 доллара.

Таким образом, если ценник от Apple на iPhone 14 — все те же 799 долларов, то у нас по аналогии с прошлым годом будет около 1120 долларов, что при нынешнем курсе составит около 41,5 тысяч гривен.

iPhone 13 Pro у нас в прошлом году продавали за 37499 гривен. Это было на тот момент чуть больше 1400 долларов при официальной цене 999 долларов. На сайте Apple ценник не изменился и на модель этого года: те же 999 долларов. Но с учетом курса в Украине стоить гаджет будет 51,8 тысяч гривен.

Впрочем, есть еще такое понятие, как ценники для конкретных рынков, которые компания Apple корректирует в тех странах, где официально работает. То есть уже и в Украине. Наши ритейлеры - официальные представители Apple - рассчитывают, что маржа будет такой, что ценники этого года в долларах не выйдут за рамки прошлогодних. Но ситуация может меняться, в том числе с учетом курса доллара.

Спрос упал вдвое

В этом году, пожалуй, впервые за последние годы, в Украине нет предложений о продаже новых "яблочных" гаджетов по заоблачным ценам. Ранее ценники доходили до 3 тысяч долларов, и те, кто хотели первыми заполучить новинки, были готовы их платить.

Но сейчас, как поясняют продавцы, в стране война. Желающих переплачивать за iPhone резко поубавилось. Что, собственно, видно и по предзаказам: количество готовых бронировать гаджеты прямо сейчас снизилось по сравнению с прошлым годом примерно вдвое.

Кроме того, сказались сложности на границе и с логистикой. Поэтому, если ранее к нам массово завозили новинки из того же Китая или США, где они появлялись первыми, в этом году это проблематично.

Вместе с тем появился новый канал поставок - наши беженцы, которые сейчас находятся в Европе, и готовы за небольшое вознаграждение (в среднем 20 евро) купить новинку в ЕС и передать в Украину.