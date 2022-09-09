В видеопрезентации нового iPhone 14 на него звонит девушка с русской фамилией Orlova.

Соответствующий кадр можно заметить на официальном сайте компании Apple.

"Aga Orlova", - изображен контакт звонящей в видеопрезентации.

Напомним, 7 сентября компания Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке назначен на 16 сентября, Pro - с 7 октября.

Кроме того, "Страна" рассказывала о том, что новые айфоны подорожают. Самая дорогая модель нового iPhone 14 будет стоить 1700 долларов. При этом 5 июня, компания уже анонсировала повышение цен на iPhone по всему миру. Тогда уточнялось, что некоторые модели могут подорожать как раз на 100 долларов. Также представителями компании было сделано заявление о том, что рост цен коснётся не только новых iPhone, но и ноутбуков MacBook, моноблоков iMac и других продуктов бренда, включая наушники.

Ранее мы писали, что Apple и Google начали перемещать производство своих смартфонов из Китая в другие страны. Часть iPhone будет производиться в Индии, а часть новых Pixel от Google - во Вьетнаме.