В Украине начали принимать предзаказы на новые iPhone 14, которые только недавно были презентованы компанией Apple. Оставить заявку на модные гаждеты уже можно во многих интернет-магазинах и специализированных сетях.

Как говорят продавцы, интерес к новинкам есть, но он почти вдвое ниже, чем, например, в прошлом году.

При этом в сетях заявляют, что несмотря на войну большого временного разрыва в старте продаж новых iPhone по всему миру и в нашей стране не будет.

"В прошлом году мы получили первые поставки новинок через 4-5 недель после официальной сентябрьской презентации. Рассчитываем на такие же сроки и в этом году", - сказали "Стране" в пресс-службе компании Comfy.

Впрочем, непонятно, что будет с ассортиментом. Ранее в сетях говорили, что из-за войны резко сузили выбор гаджетов: держат в наличии всего 15-20 базовых моделей, а остальные нужно ждать под заказ по несколько месяцев.

Но главное - цена. Из-за скачков курса доллара и удорожания логистики ценники в гривне будут выше, чем в минувшем году, предупреждают продавцы.

В некоторых интернет-магазинах стоимость новинок пока не озвучивают, предлагая сделать заказ без ценника. Говорят, цена пока формируется. В других уже выставили прайсы. В среднем iPhone 14 в зависимости от модели будет стоить от 43 до почти 60 тысяч гривен, что по нынешнему курсу составляет около 1160-1620 долларов. В некоторых магазинах есть цены ниже - от 37999 гривен.

Но там предупреждают, что ценники могут меняться.

Для сравнения, на официальном сайте Apple iPhone 14 анонсируют от 799 долларов, а iPhone 14 Pro - от 999 долларов. То есть в Украине гаджеты по-прежнему будут стоить недешево. Но рекордных цен, которые выставляли отечественные продавцы в прошлые годы, когда за новинки просили по 3 тысячи долларов, уже не наблюдается.

Отметим, что в этом году неожиданно наметился еще один канал поставок "яблочных" новинок - наши беженцы, которые находятся в Европе уже принимают заказы. Причем обещают скромную наценку к розничной цене.

Как писала "Страна", iPhone 14 Pro - самый инновационный. Диагональ экрана - 6,1 и 6,7 дюйма. Пиковая яркость увеличилась до 2000 нит. Новая "чёлка" теперь интерактивная благодаря анимации Dynamic Island.

"Страна" и раньше писала, что новые айфоны подорожают. Самая дорогая модель нового iPhone 14 будет стоить 1700 долларов.