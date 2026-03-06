Из-за скандального задержания в Венгрии семерых инкассаторов Ощадбанка с двумя броневиками наличных и золота на поверхность снова вышла тема доставки в Украину наличных ценностей. Форма таких поставок коренным образом изменилась после начала большой войны, буквально с 24 февраля 2022 года.

С этой даты в Украине было закрыто воздушное пространство и перестали летать самолеты. Соответственно прекратились не только воздушные перевозки людей, но и товаров, в том числе наличных денег. Если раньше инкассаторские службы банков растамаживали доллары, евро и банковские металлы в аэропорту Борисполя и оттуда развозили броневиками по своим хранилищам, то с 2022-го они делают это исключительно по земле, ввозя грузы из Европы, преимущественно из Австрии. Путь неблизкий и более продолжительный по времени, чем по воздуху, но других вариантов во время войны не осталось.

Продолжительное время главным поставщиком иностранной наличности и металлов в Украину оставался украинский "Райффайзен Банк" с 70% долей рынка, который сотрудничал по этой части со своей материнской структурой в Вене - Raiffeisen Bank International. Но со временем к нему присоединились также государственные "Приватбанк" и Ощадбанк.

Например, за весь 2025 год все украинские банки завезли в нашу страну наличной инвалюты совокупно на $11,8 млрд, за 2024-й - на $15,9 млрд, а за довоенный 2021-й - $4,3 млрд.

Именно по этой причине инкассаторы Ощадбанка оказались с двумя броневиками наличных и золотом в Венгрии: они ехали из Австрии в Украину. Производилась стандартная поставка наличности и золота, которыми обеспечивают кассы самого Ощадбанка и его банков-партнеров.

Золото в небольших слитках массой до 100 граммов чаще всего идет в кассы банка для продажи населению, а крупные слитки - для промышленных заказчиков, больше всего в ювелирную отрасль. Обычно промышленные заказчики оплачивают металл предварительно, внося предоплату, после чего банк производит доставку. Такую рутинную доставку и выполняли работники Ощадбанка, которых задержали.

Перевозка шла по привычному маршруту, с которым ранее не возникало проблем.

"Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером - австрийским Raiffeisen Bank - и со стандартным пакетом документов. Ничего нового и экстраординарного. Потому видим в задержании инкассаторов политический заказ. Направили обращения в венгерские и европейские правоохранительные органы и требуем возвращения работников и броневиков с наличностью и металлами. Если валютные ценности не будут возвращены в короткие сроки, то планируем обратиться в европейский суд, поскольку речь идет о краже средств и недополученной прибыли", - сообщил "Стране" источник в Ощадбанке.

Позже эту информацию Ощадбанк подтвердил и официально.

"С начала полномасштабного вторжения перевозка иностранной валюты и банковских металлов происходит исключительно наземным путем. Подобные рейсы осуществляются инкассаторскими машинами Ощадбанка еженедельно", - говорится в пресс-релизе банка.

Власти Венгрии уже заявили, что вскоре инкассаторов вышлют в Украину (по другим данным, их уже выслали). О дальнейшей судьбе валюты и золота венгерская сторона не упоминает.

Председатель Нацбанка Андрей Пышный, ранее возглавлявший Ощадбанк, направил в Венгрию своего заместителя Алексея Шабана для решения проблем с задержанием инкассаторов.

Тем временем венгерские власти опубликовали видео задержания украинских инкассаторов и фото изъятой валюты и золота. Операцию венгерская сторона проводила под названием "Украинский золотой конвой".

"В четверг привлекли к ответственности семерых граждан Украины, включая бывшего генерала секретной службы, которые через Венгрию перевозили из Австрии в Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота. Ведется расследование по подозрению в отмывании денег. Из Венгрии высылают семерых граждан Украины", - сообщается на официальной Facebook-странице венгерского правительства.