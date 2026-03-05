Президент Владимир Зеленский угрожает дать адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Вооруженным силам Украины, если тот будет и далее блокировать кредит Украине в 90 миллиардов евро.

Об этом глава государства сказал на брифинге по итогам рабочего совещания с участием премьер-министра Украины Юлии Свириденко и членов Кабинета министров.

Он подчеркнул, что Украина надеется, что "один человек" в Европейском Союзе перестанет блокировать выделение кредита и у украинских военных будет оружие. В противном случае личные данные этого человека передадут ВСУ.

"Вы знаете, что у нас должна быть предоплата от украинской стороны. Касательно будущего авиации, "Грипенов" и "Рафалей". Мы еще вчера с Михаилом (министром обороны Федоровым - Ред.) это проговаривали. Надеемся, что одна особа в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов, и у украинских военных будет оружие. Иначе дадим адрес этой особы нашим Вооруженным силам, парням нашим. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - сказал Зеленский.

Он добавил, что помощь Украине блокирует только Орбан.

"Мы понимаем, что у нас нет альтернативы этим деньгам. Мы понимаем, что эти деньги заблокированы одним человеком. Официально здесь нет никаких секретов", - заявил Зеленский.

Напомним, Будапешт блокирует выделение кредита из-за того, что Украина не запускает нефтепровод "Дружба". Кроме того, Венгрия и Словакия, получающие нефть по этому трубопроводу, заблокировали поставки дизельного топлива в Украину.

Словакия также прекратила экстренную подачу электроэнергии, а Венгрия заблокировала новый пакет санкций против РФ.