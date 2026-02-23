Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.

"С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации энергетической сети, она такую помощь не получит", - отметил Фицо.

Напомним, Словакия и Венгрия требуют, чтобы Украина возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", прекращенный в январе.

Также Братислава и Будапешт остановили поставки дизельного топлива в Украину.

В то же время Венгрия не будет останавливать поставки электроэнергии Украине. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, поставки электричества не прекратятся, чтобы не создавать проблемы для этнических венгров, живущих на западе Украины.

Подробнее о последствиях отключения поставок электроэнергии для Украины мы писали в отдельном материале.

