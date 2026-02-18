Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft на фоне невозможности транзита нефти по трубопроводу "Дружба" из-за его повреждения приостанавливает экспорт в Украину дизельного топлива и любой другой экспорт нефтепродуктов.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Slovnaft останавливает экспорт дизтоплива в Украину и любой другой экспорт. Всё, что будет обрабатываться в Словакии, будет предназначено для словацкого рынка",-— сказал он.

Также Фицо пригрозил остановить и поставки электроэнергии, если Киев не разблокирует транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

"В январе этого года в Украину отправили вдвое больше электроэнергии, чем предполагалось на весь 2025 год. Значит, эти поставки важны для энергосистемы Украины. Если президент Зеленский считает, что это не нужно, мы можем прекратить сотрудничество по поставкам электроэнергии", - заявил Фицо.

Вслед за Словакией Венгрия тоже заявила об остановке поставок дизельного топлива в Украину.

"Поставки дизельного топлива в Украину прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии", - заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Как мы писали, позавчера Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит к ним российской нефти по её территории.

А сегодня сообщалось, что Евросоюз требует от Украины ускорить ремонт трубопровода "Дружба" для возобновления поставок российской нефти.