"Даня, ты красава!" Экс-футболисты "Динамо" поддержали Колесника, ударившего военкома. Видео
Бывшие участники футбольного клуба "Динамо" публично поддержали бывшего форварда ковалевского "Колоса" Даниила Колесника, уволенного из команды после его конфликта с ТЦК.
Кадры соответствующих заявлений распространили украинские телеграм-каналы.
"Ты поступил правильно, вступился за человека с тремя детьми. Почему им можно избивать людей, а тебя за удар ещё и выгоняют из команды? Знаю, как ты вывозил людей из Тростянца. Ты – молодец", – заявил Александр Алиев.
"Колесник, ты красава! То, что ты вступился за своего соседа, у которого трое детей, – это по-мужски, это по-людски… Даня, красава, честно, от души", – сказал Артём Милевский.
