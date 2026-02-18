Бывшие участники футбольного клуба "Динамо" публично поддержали бывшего форварда ковалевского "Колоса" Даниила Колесника, уволенного из команды после его конфликта с ТЦК.

Кадры соответствующих заявлений распространили украинские телеграм-каналы.

"Ты поступил правильно, вступился за человека с тремя детьми. Почему им можно избивать людей, а тебя за удар ещё и выгоняют из команды? Знаю, как ты вывозил людей из Тростянца. Ты – молодец", – заявил Александр Алиев.

"Колесник, ты красава! То, что ты вступился за своего соседа, у которого трое детей, – это по-мужски, это по-людски… Даня, красава, честно, от души", – сказал Артём Милевский.

