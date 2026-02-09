Больше месяца прошло с момента "перезагрузки" власти, которую провел Зеленский после отставки Ермака с должности главы Офиса президента и коррупционного скандала со своим другом Миндичем.

И уже можно подвести некоторые итоги.

Их можно выделить пять.

Первый - во власти исчез единый центр принятия решений, которым при Ермаке был Офис президента. Сейчас система стала более децентрализованной. Формально во главе нее остается Зеленский, однако отдельные элементы получили больше самостоятельности. В первую очередь это касается фракции "Слуга народа" и большинства в Раде. Если ранее его контролировала Банковая, то теперь ключевой фигурой стал глава фракции Давид Арахамия. Именно он сейчас решает вопросы по депутатам и голосованиям. Правда, в самой фракции все очень непросто - голоса собирать под некоторые ключевые законопроекты проблематично. Например - под законопроект о повышении налогов, принятия которого требует МВФ.

Второй - ключевые сотрудники Офиса президента остались на своих местах и продолжают управлять своими "вертикалями". При этом если ранее над ними всеми нависала фигура Ермака, который мог вмешаться в процесс управления на любом этапе, то теперь отдельные сотрудники ОП получили больше пространства для маневра.

Третий - "антизеленская коалиция" пытается и далее реализовать свой стратегический план: заставить Зеленского согласиться на переформатирование большинства в Раде и создание нового правительства. Правда, внешне в активности НАБУ и САП в последние недели наблюдается определенное затишье в раскрутке коррупционных дел по ближайшему окружению Зеленского. Однако, судя по публикациям близких к "коалиции" СМИ, работа в этом направлении продолжается. В частности, предпринимаются попытки (хотя пока, судя по всему, безуспешные) уговорить находящегося в Израиле Миндича пойти на сделку со следствием и "сдать" как Ермака, так и Зеленского, и Шефира. Да и по самому Ермаку активизировались слухи о подготовке вручения ему подозрения (тем более что Ермак продолжает общаться с Зеленским и оказывать влияния на определенные процессы во власти). Не исключены и новые "пидозры" против ряда близких к Зеленскому депутатов Рады, чтобы расшатать фракцию "Слуг народа".

Четвертый - Зеленский по-прежнему пытается купировать эту угрозу. В первую очередь - через сохранение контроля над силовой вертикалью. Из СБУ был уволен Малюк, отказавшийся в ноябре открывать дела против руководителей антикоррупционных структур, и фактически ключевой фигурой в спецслужбе стал первый заместитель главы СБУ Александр Поклад, который, как считается, еще с августа готовит контрудар по НАБУ и САП. Также под контролем президента остается и ГБР. И хотя он уже пообещал внести законопроект о "реформировании" этого органа, но, во-первых, до сих пор этого не сделано. А во-вторых, даже если законопроект внесут и примут, то для "перезагрузки" ГБР потребуется немало времени. Также остается на своем посту и генпрокурор Кравченко, который играл одну из ключевых ролей в атаке на НАБУ и САП в июле нынешнего года. Однако фактическое размывание единой вертикали власти и зависимость от европейской поддержки может помешать Зеленскому нанести контрудар по антикоррупционным структурам, которые патронируются сейчас Европой. Все это делает внутриполитическое положение президента по-прежнему неустойчивым.

Пятый - на всем этом фоне отдельные топ-представители власти фактически начали свою предвыборно-политическую кампанию.

Наиболее заметны две из них, которые ведут глава Офиса президента Кирилл Буданов и министр обороны Михаил Федоров.

С Будановым, по неподтвержденным слухам, связывают партию "Захист держави", съезд которой недавно состоялся в Тернополе. Медиа и телеграм-каналы наполнены сообщениями о том, как умело Буданов справляется с руководством ОП, как растет его поддержка в народе и как он сдвинул с мертвой точки переговорный процесс по мирному плану.

При этом, поддержка у Буданова в обществе, как отмечают социологи, действительно высока.

"У него складывается имидж хорошего человека во власти", - говорит источник, вхожий на Банковую.

Федоров же активно продвигает свои инициативы по армии (в частности - верификацию "Старлинков" и отключение их для российской армии), берет себе в советники известных медийных лиц (Стерненко и "Флеша") и, в целом, позиционирует себя как "эффективного современного технократы", который может говорить на одном языке с руководителями мировых техногигантов вроде Маска. К Федорову в целом нейтрально-благожелательное отношение и у "антизеленской коалиции".

Также в кулуарах Рады говорят о подготовке под кураторством Арахамии нового политического проекта ориентированного на юго-восточного избирателя, в который могут войти глава Николаевской ОВА Ким, мэр Харькова Терехов и нардеп Гетманцев.

В политических кругах есть разные мнения о том, какое ко всей этой активности имеет отношение Зеленский. По одной версии, президент дал добро на раскрутки разных проектов внутри своей команды, фактически "тестируя" себе либо преемника, либо главу нового партии, с которой он пойдет на выборы в Раду. По другой версии, отдельные представители властной команды действуют уже исходя из своих интересов и планов. И президент в нынешней ситуации может лишь наблюдать за процессом.

Впрочем, все эти политические движения имеют смысл только в случае завершения войны, что откроет путь к началу предвыборной кампании.

Ход войны и условия ее возможного окончания и являются главными факторами, которые определят развитие политических событий.

Пока, как мы уже писали, несмотря на переговорный процесс, в котором ключевую роль сейчас играет Буданов и Арахамия, реальных подвижек по самым спорным вопросам (в первую очередь - по выводу украинских войск из Донецкой области, чего требует РФ) не наблюдается.

Подробнее - о ситуации в украинской политике через месяц после "перезагрузки" власти читайте в статье "Страны".

Коллектив вместо Ермака

Мы писали, что наиболее знаковой переменой в украинском руководстве стал приход на должность главы ОП бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Его предшественник Ермак был вынуждено отправлен Зеленским в отставку после обысков НАБУ и коррупционного скандала с Миндичем.

Как мы уже писали, подтолкнули к этому президента не только НАБУ и САП, работающие в связке с "антизеленской коалицией", но и, в том числе, и многие представители его окружения. Включая Буданова, Федорова и Арахамии.

Собственно, именно они и стали впоследствии главными "бенефициарами" отставки Ермака.

Сразу после назначения Буданова в ОП собеседник, работающий с ним, отвечая на вопрос "Страны", каким может быть стиль нового главы Офиса, сразу сказал, что "точно не будет византийщины", что могло быть намеком на любовь к интригам, которой, по мнению свои недоброжелателей, отличался Ермак.

"Стиль разведчика" — ну какой он еще может быть у Буданова?", - ответил источник.

По словам источника, знакомого с особенностями работы главы ОП, Буданов "часто бывает у президента, но в отличие от Ермака "не сидит у того на ушах", а "выполняет функционал, определенный Зеленским".

А президент, ещё когда анонсировал назначение Буданова в ОП, сообщил, что его "опыта и силы достаточно, чтобы направить работу Офиса на вопросы безопасности и переговорный процесс - именно так, как нужно".

Формально руководитель делегации на переговорах - секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, но, например, близкий к Банковой политолог Владимир Фесенко считает ключевой фигурой в ней Буданова. Влиятельны также руководитель фракции партии "Слуга народа" (СН) в парламенте Давид Арахамия и первый замглавы ОП Сергей Кислица. По словам Фесенко, сейчас на переговорах действует эдакий "коллективный переговорщик", и это принципиально иной подход, чем был с Ермаком, который являлся центральной фигурой в делегации в ее предыдущем составе.

"В делегации создана система сдержек и противовесов: там, где раньше был один Ермак, теперь коллективное руководство. Но все участники ориентируются на Зеленского, конкурируя при этом между собой. Эта же модель перенесена и в управление всей страной", — объясняет Фесенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") указывает еще на одно отличие.

"Нет больше сливов в прессу с переговоров, хотя прошло уже несколько раундов. Вот сегодня опять была встреча в Абу-Даби — и ничего. А раньше случались постоянно. Видимо, тогда это делал Ермак, чем очень сильно раздражал американцев и наносил вред нашим с ним отношениям", — говорит Гончаренко "Стране".

Очевидно, что останься Ермак, не было бы в составе делегации и Арахамии.

По словам экс-главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, именно Арахамия показал зятю американского президента Джареду Кушнеру фотографии последствий российских обстрелов, в том числе объектов энергетики, и так возникла идея энергетического перемирия, которую Кушнер донес до Дональда Трампа.

По словам близкого к Арахамии источника, лидер фракции правящей партии "ушел с головой в переговоры", и "это — проблема, так как без него в Раде "крокодил не ловится, не растет кокос" (в смысле не удается собрать голоса за законы). Но о ситуации в Раде расскажем подробнее чуть ниже.

То ли друзья, то ли конкуренты

Вернемся к Буданову.

Несмотря на ожидания, после прихода нового главы ОП, не начались масштабные увольнения его заместителей, работавших еще при Ермаке. Кадровое изменение, по сути, там произошло только одно - первым замом офиса был назначен Кислица. И это было решением Зеленского, а не Буданова.

При этом, собеседник в руководстве фракции "Слуга народа" говорит, что замы даже нарастили свое влияние в сравнение с временами Ермака, который пытался вмешиваться во все процессы.

"При Буданове у замов главы ОП по их профильным направлениям стало больше самостоятельности", - говорит источник.

В частности, отмечая, что они теперь все чаще работают самостоятельно с парламентом.

Среди заменителей главы ОП источник выделяет Олега Татарова, курирующего работу с правоохранительными органами, куратора юридического блока Ирину Мудрую, Виктора Микиту, ответственного за работу с регионами.

"Понятно, что приведи Буданов каких-то своих людей в ОП, они вряд ли смогут заменить тяжеловесов вроде Татарова. Поэтому Кирилл и не спешит менять. И Рада у него не на первом месте. У него хорошие отношения с Давидом: зачем ему лезть в чужой огород?", - говорит источник, близкий к Арахамии.

И всё же к Буданову в команде президента сохраняется настороженное отношение.

"Его считают другом-конкурентом. До конца так и непонятно, будет Буданов играть с нами или нет. У него есть какая-никакая структура с прицелом на выборы, хотя он официально к ней отношения не имеет. И он не говорит: "Давайте теперь вместе: вот мои ресурсы". При этом недавно в Тернополе состоялся типа съезд как бы его партии "Защита страны" (укр. "Захист держави" — Ред.), хотя его там не было. Он сконцентрирован на международном треке, войне и т.д. Но вопросы остаются. И поэтому президент зовёт его не на все встречи — уж точно не на те, где обсуждаются темы, связанные с выборами. При этом рейтинг у Буданова растет. Вообще у него имидж хорошего человека во власти: доверие 70%, антирейтинга нет", - говорит собеседник, вхожий на Банковую.

В главе ОП Буданове некоторые соратники президента видят конкурента. Фото: president.gov.ua

Арахамия, к слову, тоже находит время для партстроительства.

В политических кругах давно ходят слухи, что он курирует создание будущей партии для юго-востока, возможно, на базе подконтрольной Банковой Ассоциации прифронтовых городов и общин. Одним из ее лиц, по всей видимости, станет "человек Арахамии" — глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Тот в последнее время делает много политических заявлений примиренческого характера с призывами поскорее достичь мира, явно не боясь гнева сторонников войны до победного конца. Соратником Кима в этом проекте считают влиятельного в Раде главу налогового комитета Даниила Гетманцева, а также мэра Харькова Игоря Терехова.

"Арахамия начал потихоньку их подталкивать, чтобы вели себя как партия, говорили об одном и том же похожими словами. Чтобы была видна общая линия. На роль политического лидера он не претендует, но заинтересован, чтобы у них получилось. Он понимает, что собственно "президентский" проект будет географически ориентирован на центр и запад страны, а идеологически - умеренно вправо, в консерватизм западноевропейского типа как у партий EPP (расшифровывается как European People’s Party — объединение партий правоцентристского, христианско-демократического и консервативного толка в Европе — Ред.)", - говорит один из политтехнологов Банковой.

Лидер фракции СН Арахамия развел активность сразу на нескольких политических фронтах. Фото: Telegram-канал Марьяны Безуглой

Антикоррупционная угроза

Впрочем, партийные планы - это на будущее. Как уже говорилось, насущная проблема у Арахамии - привести Раду в чувство, наладив законодательный процесс.

И тут предстоять немалые испытания. Как мы уже писали, в Раду собираются внести законопроект о повышении налогов, чего требует МВФ.

Однако пока голосов за него нет. Многие депутаты открыто критикуют эти намерения.

"По правительственному кварталу ходит министр финансов Марченко и рассказывает, что денег осталось на два месяца. И в апреле вопрос может встать: платим пенсии или зарплату военным. Скоро это дойдет до президента, и он, вероятно, отзовет с внешнего фронта Давида: мол, принимай меры", - говорит источник, близкий к Арахамии.

Как говорят источники в депутатском корпусе, способность Рады работать будет зависеть от того, когда и как разрешится ситуация с громкими обвинениями антикоррупционных органов против депутатов. Хотя тут нужно говорить об угрозе всей конструкции власти, сломать которую, по одной из расхожих версий, надеется т.н. антизеленская коалиция в попытке перехватить руководство страной у Зеленского. Как не раз писала "Страна", коалиция эта состоит из представителей грантовых кругов, близких к ним политиков и СМИ, а также ряда оппозиционных деятелей вроде Порошенко, а ее ударной силой выступают НАБУ/САП.

По словам источников, нейтрализация этой угрозы - одна из задач для нового главы ОП Буданова и у власти уже есть некий план, детали и срок выполнения которого пока не разглашаются.

Однако, и антикоррупционные органы, а также антизеленская коалиция вряд ли также будут сидеть сложа руки. И хоть в последний месяц новых ударов по ближайшему окружению Зеленского НАБУ и САП не наносили, но это не значит, что их не будет в будущем. Вновь пошли слухи о подготовке "пидозры" Ермаку, также, судя по активности в близких к "коалиции" СМИ, идут попытки склонить Миндича пойти на сделку со следствием и "всех сдать".

То есть, создается впечатления подготовки нового удара по Зеленскому и его окружению. И еще неизвестно как на него отреагирует новая конструкция власти.